الاتحاد الأفريقي يعاقب كابتن المريخ بالايقاف من ممارسة النشاط الرياضي

الخليج 365 : قال مصدر عالية الثقة اليوم الاثنين ان رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ الكابتن خالد أحمد المصطفى معرض الي عقوبة كبيرة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بسبب الاشتباك الذي حدث بينه وحكم مباراة فريقه وشبيبه القبائل امس الاول… وكشفت ذات المصادر ان حكم المباراة. الإثيوبي دون اسمه في التقدير وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة.

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