اذا لم تستح فانصر البشير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان تمت الاطاحة بالمخلوع البشير واودع السجن توقع كثيرون ان تفتح فيه بلاغات ويقدم الى محاكمة تقتص منه لصالح هذا الشعب المظلوم ، وبعد فترة تم الاعلان عن التحقيق مع الرجل بعد فتح بلاغ فيه بتهم الثراء الحرام و غسيل الاموال.

ورغم الجدل الذى اثاره الدفاع عن القضية والمتهم فان المسألة ماكانت فى تصور الناس لتخرج عن اطارها القانونى الى دائرة التحشيد السياسى والاستقطاب والاستقطاب المضاد لولا توجه بعض الناس الى مناصرة المخلوع وتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة للتعبير عن التضامن معه وتأييده وهو امر لم يتوقع الكثيرون ان يتجرأ احد ويقدم عليه جهارا نهارا وذلك لان البشير رمز الاستبداد والطغيان والخروج عن دائرة المقبول والدخول فى اطار الاستخفاف بالناس واستفزاز مشاعرهم والا فما عسانا نقول مع الخبر التالى :

نفذت مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني يوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير التي يحاكم فيها بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وحمل المحتجون أمام معهد التدرييب القضائي بالخرطوم، مقر محاكمة الرئيس المخلوع، لافتتات تطالب بإطلاق سراح البشير وتندد بمحاكمته.

ووسط إجراءات أمنية مشددة تم تأجيل الجلسة الى السبت المقبل.

ماذا نفهم غير عدم الحياء ونحن نعايش هذا الوضع الغريب ونرى بعض الناس يجاهرون بمناصرتهم للبشير ؟ حقا اذا لم تستح فناصر البشير