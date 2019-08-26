مساعدات سعودية طارئة لمنكوبي السيول في السودان

وزّع السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الإثنين، المساعدات الطارئة التي قدّمتها رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية، لمنكوبي السيول والفيضانات بمنطقة (ودرملي)، 70 كيلومتراً شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، التى غمرتها المياه بالكامل.

وقال السفير، في كلمة خلال مخاطبته المنكوبين بالمخيم: “جئنا لتفقّد أحوالكم، ونؤكد لكم أن المملكة تقف معكم قلباً وقالباً”، مضيفاً أن النكبة التي حدثت للمنطقة تعدّ “قضاءً وقدراً يتقبّله المؤمن بصبر وإيمان”.

وأوضح أن الخيام والناموسيات والسجاد والمواد التموينية التى قدّمتها المملكة هي مساعدات طارئة لاحتواء الموقف، ومجابهة أي تدهور قد ينتج عن كارثة الفيضان.

وأكد أن مزيداً من المساعدات ستصل إلى المتأثرين في الأيام المقبلة، ذاكراً أن السعودية درجت على تقديم الإعانات لجميع المحتاجين في أنحاء العالم كافة.

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وأفاد بأن المملكة تحترم خيار الشعب السوداني سياسياً، سائلاً الله التوفيق للحكومة الانتقالية حتى تعبر بالسودان إلى برّ الأمان.

وقال المدير العام للبرامج والرعايات بالهيئة، الدكتور طه عمر الخطيب، إن هذه المساعدات تأتي في إطار السند والدعم للشعب السوداني أثناء هذه المحن.

كما عبّر المواطنون عن شكرهم وسعادتهم للزيارة الكريمة من السفير بغية التخفيف عنهم ومواساتهم في ضررهم، مؤكدين أن ما تقدّمه المملكة من دعم متواصل للسودانيين يعبّر عن معدن السعوديين الأصيل وأخلاقهم الكريمة تجاه الشعب السوداني.

كان السفير بن جعفر دشن مخيماً صحياً متكاملاً لتلبية احتياجات متضرري الفيضان.