الاحتلال الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد

ووفقاً لـ "24" قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب، عقب التوتر الأمني الأخير، مع وضع سلاح الجو في كافة القواعد على أهبة الاستعداد".
وفي سياق آخر، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، لحضور إحاطة أمنية حول الأحداث الأخيرة، بحضور رئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري.
وكان المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر، أنهى اجتماعاً مساء اليوم، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين، دون الإفصاح عن فحوى الاجتماع، أو أي قرارات اتخذها.
وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر الأمني الذي شهده قطاع غزة، في الأيام الماضية، وتهديد زعيم حزب الله حسن نصرالله، بالرد على ما وصفه بـ"الحادثة الخطيرة" فجر الأحد، بعد انفجار طائرة استطلاع مفخخة في بيروت، قال إنها إسرائيلية.
وبعد تهديد نصرالله، قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في البقاع اللبناني، وهو التنظيم الفلسطيني المعروف بقربه من حزب الله والنظام السوري.
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