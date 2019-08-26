استقرار مناسيب النيل في معظم الأحباس

أعلنت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء استقرار النيل في معظم الأحسباس، وتوقعت ارتفاع في المنسوب على خلفية رصد سحب ممُطرة في الهضبة الإثيوبية. وأوضحت اللجنة في أجتماعها الدوري اليوم “الإثنين” اجتماعاتها اليوم أنها استعرضت اللجنة الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق، والنيل الرئيسي، ونهر عطبرة، وقالت أنه من البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الصناعية تم رصد وجود سحب ممطرة في الهضبة الإثيوبية، ومن المتوقع أن تواصل المناسيب في معظم الأحباس العليا ارتفاعها وسيكون الوضوع العام على النحو الآتي: ( الحبس الدمازين – سنار: سيشهد استقراراً) (سنار – الخرطوم: سيشهد استقراراً) (الجبلين – جبل أولياء: مستقر) (الخرطوم – شندي: سيشهد استقراراً) Advertisements (شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً) (خزان خشم القربة – عطبرة: سيشهد ارتفاعاً ) (خزان مروي – الدبة: سيشهد استقراراً) (الدبة – دنقلا: سيشهد استقراراً ) ودعا مقرر اللجنة المهندس بله أحمد عبد الرحمن، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولاية سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.

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