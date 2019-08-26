زيادة ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى (350) مليون جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن عضو المجلس السيادي اللواء مهندس إبراهيم جابر، زيادة ضخ كميات السيولة النقدية للبنوك يومياً لتصبح (350) مليوناً بدلاً عن (200) مليون. وقال جابر حسب (إس إم سي) اليوم (الإثنين)، إن البنك المركزي يقوم يومياً بتسليم المصارف (350) مليون جنيه لتغذية الصرافات الآلية، بجانب الصرف عبر الكاونتر لمقابلة احتياجات المواطنين والعملاء، وأكد حدوث انفراج كبير في أزمة السيولة عقب ضخ المركزي لهذه المبالغ. وأوضح أن المجلس العسكري الانتقالي السابق كان قد وجه بزيادة المبالغ من (200) مليون لتصل (350) مليوناً، وأكد استمرار ضخ السيولة بالمصارف لتغطية طلبات الجمهور وحل أزمة السيولة.

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