ترامب حول تغير المناخ: لن أعرض الثروة الأمريكية للخطر بسبب “الأحلام وطواحين الهواء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على سؤال حول تغير المناخ، يوم الاثنين، إن ثروة الولايات المتحدة تقوم على الطاقة وأنه لن يعرضها للخطر من أجل الأحلام وطواحين الهواء.

وتابع “أشعر أن الولايات المتحدة لديها ثروة هائلة. الثروة تحت أقدامها. لقد جعلت هذه الثروة تنبض بالحياة… نحن الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، وقريبا ستكون أبعد من ذلك”.

وأضاف “لن أخسر هذه الثروة ولن أخسرها بسبب الأحلام وطواحين الهواء التي لا تعمل بصراحة جيدا”.

وذكر أنه كان صديقا للبيئة ودافع عن أنظف الهواء و الماء على الأرض.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

وناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.

وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان.