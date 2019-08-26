دونالد ترامب يصف اجتماعه مع السيسي بهذا الوصف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، بأنه كان عظيما.

ونشر الرئيس ترامب تغريدة على “تويتر”، أرفقها بصور عن اللقاء، قال فيها “اجتماع عظيم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس”.

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