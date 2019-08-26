إيران تفاجئ الجميع بشأن نفط الناقلة “أدريان داريا” المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة “أدريان داريا” المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق، مؤكدا أن المالك الجديد سيحدد مكن الاستلام.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن ربيعي، قوله، صباح اليوم الاثنين: “لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية”.

فيما نقلت وكالة “إيسنا” عن ربيعي، قوله إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى قطر: “من الآن فصاعدا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة”.

وأضاف ربيعي: “إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر”. المادة السابقة “حسن نصر الله يحسم الفوضى”… أقوى تهديد من إيران إلى إسرائيل المقالة القادمة قبلات ميلانيا الحارة لترودو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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