“حسن نصر الله يحسم الفوضى”… أقوى تهديد من إيران إلى إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه “يجب على إسرائيل أن تفهم عواقب وثمن عدوانها على العراق ولبنان وسوريا، وأن لهذه الدول الحق في الدفاع عن نفسها”.

وقال ربيعي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: “يجب على إسرائيل أن تفهم عواقب أعمالها العدوانية وثمنها”، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا”.

وأشار إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أوضح أن التصرفات الإسرائيلية لن تمر دون رد، مضيفا أن إيران تدين أي عدوان من قبل إسرائيل على دول المنطقة وتعترف بحق العراق ولبنان وسوريا في الدفاع عن نفسها.

وبعث الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير “الجرود” من الإرهابيين: “أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا”.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضاً.