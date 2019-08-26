المجلس القومي للبيئة يدعو إلى إعادة وزارة البيئة

دعا المجلس القومي للبيئة إلى ضرورة إرجاع وزارة البيئة واستصحاب تلك الدعوة في التشكيل الوزاري القادم.

جاء ذلك لدى اجتماع مدراء الإدارات اليوم الأثنين مع الأمين العام المكلف بالمجلس القومي للبيئة الأستاذ سيد حاج نور.

وناقش الاجتماع المبادرة التي سيطرحها المجلس على مجلس الوزراء والداعية إلى ضرورة إنشاء وزارة تعنى بالعمل البيئي بالبلاد.

وعدد الاجتماع المشاكل والمعوقات التي واجهت العمل البيئي بالبلاد بعد تحويل وزارة البيئة إلى مجلس قومي وإضاعة فرص تمويل المشروعات من قبل المنظمات التي كانت تحظى بها الوزارة

وأكد الاجتماع أن المجلس سيستمر في التعاون لتعزيز الشراكة في النشاطات البيئية والمشاركة في المشروعات البيئية المحلية والعالمية لفائدة البلاد.

وقال الأستاذ سيد حاج نور الأمين العام المكلف إنه تم طرح المبادرة من قبل المجلس والتي سيتم رفعها إلى المجلس السيادي، مشيراً إلى أهمية فتح الباب للمداولات مع المجلس حول قضايا البيئة المختلفة باعتبار أن المجلس هو الجهة المعنية بالشأن البيئي والتنوير بقضاياه.

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وأشار إلى أن التحدي الأکبر الذي يواجه السودان هو كیفیه الحد من الانبعاثات في المناطق الأكثر هشاشة و مناطق الجفاف والتصحر والتقليل من آثار التغيرات المناخية وإعادة الغطاء النباتي.

من جانبه دعا الاستاذ شمس الدين الدخيري مدير الشؤون المالية والادارية بحسب سونا – لضرورة المتابعة المستمرة للموقف البيئي والآثار البيئية للمشروعات وتعزيز الأساس العلمي من خلال دعم برامج التوعية البيئية، موضحاً أن التنمية يجب أن تكون شاملة على أن لا تتجاهل الأثر البيئي حفاظاً عليها حتى يتم عدم استنزاف ودمار الموارد الطبيعية .

وفى ذات السياق قال الاستاذ البوني مدير الإدارة العامة للشؤون البيئية إن العمل البيئي بالسودان يحتاج إلى تضافر كل الجهود. وقال إن وزارة البيئة تعتبر من الوزارات المهمة و الأولى في كل العالم لارتباطها بالانسان الذي يشكل محور الانسانية، داعياً لإنشاء وزارة للبيئة لتصبح خط الدفاع الأول لحياة المواطن.

وامن على ضرورة تحويل قضايا البيئة إلى قضايا وطنية وإحداث شراكات مع المنظمات الاقليمية والمحلية والجهات ذات الصلة وهو ما قامت به وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والتي اصبحت فيما بعد مجلساً قومياً إبان العهد البائد.

وأشار إلى أن الحملات والمشروعات التي تم تنفيذها شكلت محوراً مهماً في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن مشروعات البيئة تعتبر بداية التحول إلى منهجية إعداد الميزانيات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)