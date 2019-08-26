توقّعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة في عدة ولايات

التاريخ: 26-أغسطس-2019
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار في عدد من الولايات.
وتوقع التقرير اليومي عن حالة الطقس وموقف الأمطار خلال (24) ساعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بالنيل الأزرق، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى، حيث تم رصد سحب رعدية ممطرة في أجزاء من شمال كردفان وولايتي شمال وجنوب دارفور، وتوقعت أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بولايات كسلا، القضارف، سنار و النيل الأبيض.
وأشار التقرير بحسب الصيحة الآن – إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب أبو حمد ودنقلا وشمال الولايات الغربية، وتوقع أن يتراجع ناحية الجنوب خلال (24) ساعة. وأوضح أن الأمطار التي هطلت خلال اليوم الإثنين بلغت بولاية الخرطوم (2) ملم، القضارف (24) ملم، كادوقلي (5.4) ملم، بابنوسة (24.5) ملم، النهود (4) ملم، الجنينة (26) ملم وخفيفة في كوستي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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