علي الحاج : المجلس العسكري ما هم إلا(جنرالات) انقلابيون

كشف الأمين العام لحزب المؤتمرالشعبي ورئيس تنسيقية القوى السياسية الوطنية د. علي الحاج محمد عن تكوين جبهة عريضة للمعارضة.

وقال الحاج بحسب (تاسيتي نيوز) إن هذه الجبهة التي تضم طيفاً عريضاً من الأحزاب والقوى السياسية سيكون هدفها إسقاط حكومة الفترة الانتقالية دون أي تهاون أو حوار.

Advertisements

واعتبر الحاج أن ما قامت به قوى إعلان الحرية والتغيير من وضع للوثيقة الدستورية حسب توصيفهم لا يكاد أن يتجاوز اتفاقاً سياسياً أنتج قدراً من المحاصصة السياسية.

ووصف رئيس تنسيقية الأحزاب المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ما هم إلا(جنرالات) انقلابيون تنكروا لعهودهم لنا وسنقوم بإسقاطهم بعد التحول إلى معارضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)