التاريخ: 26-أغسطس-2019
14 مشاهدة
كشف الأمين العام لحزب المؤتمرالشعبي ورئيس تنسيقية القوى السياسية الوطنية د. علي الحاج محمد عن تكوين جبهة عريضة للمعارضة.
وقال الحاج بحسب (تاسيتي نيوز) إن هذه الجبهة التي تضم طيفاً عريضاً من الأحزاب والقوى السياسية سيكون هدفها إسقاط حكومة الفترة الانتقالية دون أي تهاون أو حوار.
واعتبر الحاج أن ما قامت به قوى إعلان الحرية والتغيير من وضع للوثيقة الدستورية حسب توصيفهم لا يكاد أن يتجاوز اتفاقاً سياسياً أنتج قدراً من المحاصصة السياسية.
ووصف رئيس تنسيقية الأحزاب المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ما هم إلا(جنرالات) انقلابيون تنكروا لعهودهم لنا وسنقوم بإسقاطهم بعد التحول إلى معارضة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحاج : المجلس العسكري ما هم إلا(جنرالات) انقلابيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.