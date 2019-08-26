مساعدات أمريكية بـ2.8 مليون دولار للطوارئ في السودان

التاريخ: 26-أغسطس-2019
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رصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في السودان.
وأوضح بيان عن السفارة الأمريكية، في الخرطوم بحسب “سودان تربيون”، أن حكومة الولايات المتحدة، رصدت المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة والجديدة في جميع أنحاء البلاد والتي تشمل السيول الأخيرة.
وأضاف: “تشمل الاستجابة توفير مأوى ومواد غير غذائية ولوازم طبية ولوازم النظافة والحماية الصحية، والدعم في مجالات النقل والإمداد”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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