نبيل أديب : هروب المخلوع البشير وارد حال أفرج عنه القاضي

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طالب خبراء قانونيون بعدم الإفراج عن المخلوع عمر البشير بالضمان العادي خوفاً من هروبه خارج السودان ، مؤكدين أنه يواجه تهماً من المحكمة الجنائية الدولية تصل عقوبتها السجن مدى الحياة ، وتهم أخرى حسب القانون السوداني تصل إلى الإعدام.

وقال الخبير القانوني نبيل أديب بحسب “تاسيتي نيوز” إنه لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بمال عام إلا بإيداع مال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوة ، وأضاف: إذا رأي القاضي أن الإفراج عن المقبوض عليه يؤدي إلى هروبه لا يفرج عنه ، “وهذا وارد بالنسبة للمخلوع”، حسب قوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)