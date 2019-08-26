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الحركة الإسلامية تخصص 30 ألف جنيه شهرياً لكل أسرة من أسر معتقليها

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 26-أغسطس-2019

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الحركة الإسلامية تخصص 30 ألف جنيه شهرياً لكل أسرة من أسر معتقليها

شكلت الحركة الإسلامية لجنة خاصة لمتابعة أوضاع وشؤون أسر المعتقلين ورعايتهم وتلبية متطلباتهم والتعرف على احتياجاتهم.

 

وكشف مصدر لصيق بالإسلاميين بحسب (تاسيتي نيوز) عن اقتراح للجنة بتخصيص مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً لكل أسرة.

 

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وكانت السلطات اعتقلت عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة في 11أبريل الماضي العديد من قيادات الإسلاميين، أبرزهم المخلوع البشير، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، أحمد هارون، محمد حاتم سليمان، الحاج عطا المنان، حسبو محمد عبد الرحمن، محمد عثمان يوسف كبر، عوض الجاز.

 

في وقت اختار حزب المؤتمر الوطني أحد أذرع الحركة الاسلامية مكتبا قيادياً مصغراً برئاسة المكلف ابرهيم غندور، وعضوية أحمد إبراهيم الطاهر، جمال محمود، وابراهيم محمود، الحاج أدم يوسف .

 

وأكد المصدر حدوث اتصالات بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني بهدق تكوين جبهة عريضة، إلا أن غندور رفض ذلك، مفضلاً التنسيق مع الشعبي في القضايا الكلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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