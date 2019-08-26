تواصل عمليات الجسر الجوي للمتأثرين بالنيل الأبيض

التاريخ: 26-أغسطس-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة تواصلت عمليات الجسر الجوي للمتأثرين بالسيول والأمطار بولاية النيل الأبيض وذلك بمشاركة اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض والأستاذ عبد اللطيف يوسف المدير المالي والإداري بالإنابة والأستاذ شرف الدين علي أحمد منسق تنمية المتطوعين بالهلال الأحمر بالنيل الأبيض حيث تم تقديم معينات الإيواء والغذاء والناموسيات المشبعة للمتأثرين بمنطقتي الكشافة وجوري بمحلية السلام بحسب سونا – كما تم تقديم مواد إغاثية لأكثر من خمسمائة أسرة بهذه المناطق، وستتواصل عمليات الجسر الجوي إلى حين احتواء الأزمة واستقرار الأوضاع بكل المحليات المتأثرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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