بالفيديو: شاعر كبير يكشف طريقة اغتيال الفنان الكبير محمد وردي عبر الإذاعة

أوضح الشاعر الكبير مدني النخلي أن النظام المايوي الذي أسقطته الثورة الشعبية في السادس من أبريل من عام 1985م سعى إلى محاربة الفنان الكبير الراحل محمد وردي بكل الأساليب إلا أنه لجأ أخيراً إلى اغتيال شخصيته وحرقها حيث قال : (أخيراً اغتيل اغتيال معنوي بمعنى اغتيلت شخصيته) .

موضحاً بأن ذلك تم من خلال قرار أصدره أحد وزراء النظام باتاحة غنائه للاستماع قائلاً

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