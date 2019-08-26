وصول الفوج الأخير لحجاج الخرطوم من الأراضي المقدسة

وصل ظهر اليوم (الإثنين) قادماً من الأراضي المقدسة الفوج الأخير من حملات ولاية الخرطوم الذين أكتملوا . وأكد علي إبراهيم الحدقنو مدير إدارة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد ، رئيس حملات ولاية الخرطوم أن وحدات التفويج أكملت اليوم عمليات تفويج حجاج ولاية الخرطوم البالغ عددهم ٦٣٤٨ حاجاً وحاجة انتظموا في ١٣٣ فوجاً منهم ٥٤٢٤ جواً و٩٢٤ بحراً وقد غادروا جميعهم بسلام للخرطوم عبر مطار جدة وميناء جدة الاسلامي ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

وأكد “الحدقنو” بحسب الصيحة الآن – أن جميع حجاج الولاية أدوا فريضة الحج بسهولة ويسر بفضل اكتمال منظومة الخدمات التي قدمتها بعثة الحج في الترحيل والإطعام والإسكان والنقل البري والبحري وعبر الطيران ، مشيراً إلى أن إسكان الحجاج بالمدينة المنورة كان في المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف وفي مكة بطريق العزيزية العام الذي يعتبر منطقة وسطى بين الحرم والمشاعر المقدسة مما سهل عملية النفرة والتصعيد والإفاضة وفي المشاعر المقدسة بالمنطقة بالقرب من جسر الجمرات .

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وأضاف “الحدقنو” أن بعثة الإرشاد المرافقة قد قدمت جرعات تدريبية كافية للحجاج في كل مراحل أداء المناسك وقامت بتنفيذ برنامج مزارات المدينة المنورة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي الشريفين .

وقال رئيس حملات ولاية الخرطوم إن البعثة الطبية التي صاحبت الحجاج كان لها كبير الأثر في استقرار الحالة الصحية وتقليل مضاعفات حالات الأمراض السائدة والحالات الباردة للحجيج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)