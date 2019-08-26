هيئة علماء السودان تكون غرف عمليات لدعم متأثري السيول والفيضانات

كونت هيئة علماء السودان غرف عمليات بالعاصمة والولايات لتلقي التبرعات العينية والمادية لتقديم الدعم للمتأثرين بالسيول والفيضانات. ودعت الهيئة العلماء وأئمة المساجد إلى الإخلاص في النصح والاجتهاد في الدعاء وأن يجعله الله غيثاً نافعاً .

وقالت الهيئة في تعميم صحفي اليوم (الإثنين) بحسب الصيحة الآن – إن البلاد تمر بكوارث جراء السيول والفيضانات التي أثرت على كثير من أفراد المجتمع، وتضررت منها بعض المدن شمال بحري وبعض الولايات ومئات الآلاف من الأُسر التي فقدت المأوى وشُرّدت ، وهو ما شحذ همّة المنظمات الخيرية والجمعيات الإنسانية لتلبية واجب مساعدة هؤلاء المحتاجين والمساهمة في تخفيف وطأة معاناتهم، بتوفير ما تيسّر من المأكل والمشرب والمسكن والرّعاية الصّحية والاجتماعية.

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وطالبت هيئة علماء السودان بالتكافل والتراحم ودعت كافة الأئمة ولجان المساجد بالدعوة إلى تلقي التبرعات من المصلين لتقديم الدعم للمتأثرين مع إمكانية التنسيق مع لجان الهيئة .

وطالبت أعضاء الهيئة بالولايات لتكوين غرف عمليات في كافة فروعها وذلك للإطلاع بدورهم في هذه المرحلة ودعت أبناء المجتمع إلى التعاون وسد حاجة الفقير والمحتاج وتعزيز سنة التكافل والتراحم في كافة المجالات وخاصة إخراج الزكاة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)