بالفيديو : شباب مصريون يسخرون من اللهجة السودانية.. والمذيع :”دعونا من ذوات البشرة السوداء”

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع يوتيوب غضب الكثير من الرواد السودانيين , حيث أظهر الفيديو الذي نشر في قناة يوتيوب لشاب مصري وهو يطرح أسئلة على عدد من الشباب المصريين ومن بين الأسئلة التي طرحت (أذكر اسم دولة عربية لا تتحدث اللغة العربية) .

وكانت معظم الإجابات صادمة وصنفها البعض بأنها عنصرية , حيث أجاب العديد منهم بأن السودان والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كان اللحظه الصادمة والتي أغضبت الكثيرين هي عندما أجاب أحد الشباب بأن الدول هي (السودان و الصومال) و كان رد فعل المذيع مستفزاً وعنصرياً أكثر حيث قال : “ذوات البشرة السوده خلاص عرفناهم شوف لينا حاجة بيضاء” , الأمر الذي لم يتقبله الكثيرين واعتبروه خارجاً عن السياق .

وقال شاب آخر باستهزاء : (الدول العربية الما بتتكلم عربي دولة ذي السودان , بيتكلمو لغة غريبة كدة) وقال أيضاً : ( أنا كان قاعد معاي واحدسوداني كان كل مرة يقول اووووووهه عندنا في السودان بناكل برغيف العيش , ما بتفهم هو بقول ايه أصلاً ) .

وأضاف آخر : (شمال السودان سبحان الله ما يتكلموش عربي) .

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ولم تكن هذة هي المرة الأولى التي يسيئ فيها الإعلام المصري بمختلف أنواعه للشعب السوداني والسخرية منه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)