خبير سياسي ينتقد مصفوفة الخلاص التي طرحها حزب الأمة

انتقد د. أسامة محمد سعيد الخبير والمحلل السياسي مصفوفة الخلاص الوطني التي طرحها حزب الأمة القومي، وقال إنها تتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق حولها.

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وأعرب في تصريح بحسب (سونا) عن دهشته لطرح مثل هذه المصفوفة في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه الناس تنفيذ الوثيقة الدستورية وقيام مؤسسات الفترة الانتقالية، مؤكدا أن البلاد تعيش أوضاعاً استثنائية تقتضي التوافق بين جميع المكونات السياسية من أجل فترة انتقالية آمنة ومستقرة تقود للتحول الديمقراطي المنشود.

وقال إن حزب الأمة جزء من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعليه الالتزام بما وقعه التحالف وليس طرح مبادرات ومصفوفة جديدة، وأضاف “أنه طالما توافق الجميع على الوثيقة الدستورية على الجميع المساعدة في تنفيذها والالتزام ببنودها للمضي قدماً في العملية السياسية”.

وأوضح د. سعيد أن مصفوفة الخلاص الوطني تحدثت عن مشروع المستقبل وعن برنامج عمل للحكومة القادمة في الوقت الذي تتحدث فيه قوى إعلان الحرية والتغيير عن برنامج وخطة عمل للحكومة الانتقالية، مبيناً أن ذلك يعكس حالة التباين في المواقف السياسية بين الحزب والمكونات الأخرى لتحالف قوى الحرية والتغيير بالرغم من أن حزب الأمة جزء أصيل من هذا التحالف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)