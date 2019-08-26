إعلام محلي: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء اليوم الإثنين، بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تله سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خراج بلدة شبعا.

وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع.

وكانت الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين هما بمثابة "إعلان حرب"، وأن من حق لبنان الدفاع عن نفسه.