انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة بسوريا يسفر عن مقتل شخصين

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الاثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبي في الطبقة لوكالة الأنباء الألمانية: قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين غرب دوار داود وسط مدينة الطبقة. وأضاف أن «عدداً من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة، ولكن لم يتم نقلهم جميعهم إلى المستشفيات».

وتشهد مدينة الطبقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انفجارات بشكل متكرر تستهدف عادة عناصرها. وتتهم «قسد» خلايا تابعة لتنظيم «داعش» بأنها تقف خلف تلك التفجيرات.

وكانت «قسد» قد طهّرت الرقة من «داعش» في أكتوبر 2017.