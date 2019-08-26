وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء اليوم الإثنين، بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان. وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تله سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خراج بلدة شبعا. وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع.

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