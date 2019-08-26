الأمين العام يشكر باكستان لحسن استضافتها اللاجئين الأفغان

وقال: «يسرني أن أحيي هذا المؤتمر، وأشكر باكستان على حسن ضيافتها لواحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في العالم».
وأضاف: على مدار أربعين عامًا، أظهر شعب باكستان وإيران كرمًا رائعًا لثلاثة أجيال من اللاجئين الأفغان.
كما ناشد المجتمع الدولي أن يتقاسم واجب هذه المسؤولية وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة، مع تشجيع مستقبل مستقر لأفغانستان وشعبها.
ووضح أنه يمكن للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي تم تبنيه في العام الماضي أن يساعد في تحديد الطريق، ويجب أن نتصرف تضامنا لتهيئة الظروف التي تسمح للاجئين الأفغان بالعودة إلى ديارهم لمستقبل يسوده السلام والرخاء.
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