تفاصيل أولى جلسات محاكمة لاعب المريخ سيف تيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت محكمة جنايات بحري في أولى جلسات محاكمة نجم المنتخب القومي لاعب نادي المريخ سيف تيري. ويواجه تيري اتهامات بحرق قسم التكامل بشرق النيل وإتلافه ونهبه والتسبب في خسائر تقدر قيمتها بأكثر من (7) مليارات جنيه بالقديم . وذكر تيري عند استجوابه أنه في يوم الحادثة كان نائماً بمنزلهم، وأيقظته عمته وأخبرته بأن شقيقه الصغير خرج من المنزل ولم يعد، فخرج للبحث عنه في أقسام الشرطة، موضحاً أنه وفي طريقه لقسم التكامل أوقف عربته على البعد ووجد مجموعة من الأشخاص.

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