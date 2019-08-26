تعزيزات شرطية لبسط هيبة الدولة بالبحر الأحمر

دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية إلى ولاية البحر الأحمر، للسيطرة على الخلافات بين البني عامر والنوبة، وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة اللواء شرطة حقوقي د. حسن حامد ــ حسب المكتب الصحفي للشرطةــ اليوم (الإثنين)، ـ إن رئاسة الشرطة دفعت بقوة من قيادة قوات الاحتياطي المركزي استكمالاً للترتيبات الأمنية والإدارية، تشمل (12) ضابطاً و(300) فرد و(30) مركبة بقيادة ضابط برتبة عميد، وسيصل قائد قوات الاحتياطي ولاية البحر الأحمر، يرافقه مدير العمليات وعدد من ضباط الاحتياطي المركزي لتفقد القوات والوقوف على الحالة الأمنية.

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