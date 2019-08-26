ترامب ينفى اقتراح مواجهة الأعاصير بالقنابل النووية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرًا أفاد بأنه اقترح مواجهة الأعاصير التي من الممكن أن تضرب الولايات المتحدة بالقنابل النووية، واصفًا إياها بـ"الأخبار المزيفة".
وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن، "ما أورده موقع أكسيوس بأن الرئيس أراد تفجير الأعاصير الهائلة بالأسلحة النووية قُبيل وصولها إلى الساحل يُعد أمرًا سخيفًا"، مُضيفًا: "لم أقل ذلك مطلقًا.. هذا يُعتبر مزيدًا من الأخبار المزيفة".. حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولًا رفيعًا في الإدارة الأمريكية قال إن "الرئيس ترامب لم يقصد شيئًا سيئًا".
وكان موقع "أكسيوس" قد نشر تقريرا الأحد، قال فيه إن ترامب اقترح عدة مرات على مسؤولي الأمن الداخلي والأمن القومي بحث إمكانية استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة.
وقال الموقع إنه استند في معلوماته لمصادر استمعت إلى ملاحظات الرئيس الخاصة وتم اطلاعها على مذكرة مجلس الأمن القومي التي سجلت تلك الملاحظات.
وكان أكسيوس قد نقل عن مصدر لم يسمه، بأن ترامب قال "إن الأعاصير بدأت في التكون قبالة ساحل إفريقيا، نستطيع إسقاط قنبلة داخل عين الإعصار ونتسبب في تعطيلها. لماذا لا يمكننا فعل ذلك؟".
وتعرض ترامب لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر التقرير، إذ هاجمته المرشحة الديمقراطية لسباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كامالا هاريس.
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