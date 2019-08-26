بعد الاستقرار على الاسم النهائي.. مزايا جديدة بنظام أندرويد 10

نقدم لكم مزايا جديدة بنظام التشغيل "Android 10"، حيث كشفت شركة جوجل عن بعض الميزات الرئيسية التي نعرضها لكم في السطور التالية، كشفت جوجل أخيرًا عن وهذا بعد أن كشفت الشركة عن الاسم الرسمي لنظام Android Q:

- توفير الوضع المظلم:

حيث كانت هذه الميزة موجودة منذ النسخة التجريبية العامة الأولى وتم تأكيدها في مؤتمر المطورين IO أيضًا، ويمكن تشغيل سمة الظلام من علامة تبويب البطارية داخل تطبيق الإعدادات.

- إضافة مزيد من الأذونات للتطبيقات للوصول إلى موقعك

تعمل جوجل عبر أندرويد 10 على تحسين خصوصية المستخدمين من خلال جعل الوصول إلى الموقع أكثر دقة حتى تتمكن من التحكم فيه بشكل كامل، بالإضافة إلى تمكين وتعطيل خدمة الموقع، سيكون هناك خيار ثالث يتيح للتطبيق الوصول إلى موقعك فقط عند الاستخدام أو النشط.

- توفير خيار "مشاركة سريعة"

يمكن أن تقدم جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نقل الملفات بسهولة أكبر، حيث يقال إن الشركة تسميها "مشاركة سريعة"، وقد كان لدى جوجل بالفعل ميزة مماثلة من قبل تسمى "Android Beam" ولكن تمت إزالة الميزة فى الإصدارات اللاحقة.

- مؤشر بطارية مختلف الشكل

المؤشر الذى يكشف عن سعة البطارية المتبقية على وشك أن يتغير مع نظام Android 10، حيث سيعرض نظام التشغيل نصًا مثل "حتى 11 مساءً" بدلاً من النسبة المئوية، ووفقًا لبعض التقارير، من المفترض أن تظهر هذه النصوص فقط بعد مستوى بطارية معين.

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- عرض سمات ألوان مختلفة

لن يحقق Android 10 بعض التغييرات فى تصميم واجهة المستخدم فحسب، بل يمنح المستخدمين أيضًا فرصة للإختيار بين سمات الألوان، حيث من المحتمل أن تظل لهجات الألوان محدودة فى الإصدار النهائى.

الاتصال بشبكة Wi-Fi دون كتابة كلمة المرور

سيسهل نظام التشغيل Android الجديد الاتصال بشبكة Wi-Fi، فلن تضطر إلى كتابة كلمة المرور فى كل مرة، حيث الآن يمكنك ببساطة الاتصال بشبكة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

- تشغيل المزيد من تنسيقات الصوت والفيديوهات

يدعم Android 10 المزيد من برامج ترميز الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل أنواع أكثر من تنسيقات الفيديو فى هواتفهم المحمولة.

- تكامل أفضل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة

من المفترض أن يتميز Android 10 بـ "وضع سطح المكتب" الذى سيسمح للهاتف بالاتصال بأجهزة الكمبيوتر المكتبية بطريقة أسهل. هذا من المفترض أن يجعلك أكثر إنتاجية.