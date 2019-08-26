أودي تعتزم طرح سيارتها الجديدة Q8 في هذا الموعد

أكدت أودي الألمانية طرح أودي Q8 الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، لأول مرة بالسوق المصري قبل نهاية العام الجاري.

وتمتاز النسخة الأحدث من السيارة بجسم أكثر أناقة مع مقدمة متطورة وملامح أكثر رياضية.

وأيقونة أودي الرياضية الجديدة يبلغ طول قاعدة عجلاتها أقل من 3 أمتار، في حين يبلغ طولها الكلي 4.99 مترًا، وتتراوح سعتها التخزينية في صندوق الأمتعة من 605 إلى 1755 لترا.

وتعتمد أودي Q8 الجديدة على صعيد الجوانب التقنية بدرجة أقل على الموديل Q7، وينطبق ذلك على مجموعة التجهيزات مثل لوحة العدادات مع الشاشة الرقمية والشاشة اللمسية الكبيرة، فضلًا عن عدد قليل من الأزرار، بالإضافة إلى مجموعة الحركة ونظام التعليق الهوائي ونظام توجيه جميع العجلات وباقة المحركات.

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وتقدم أودي أيقونتها Q8 بمحرك بنزين V6 سعة 3 لترات مع تربو يولد قوة 335 حصان، ويمكنها بواسطته الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 232 كلم/س ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتضم أودي Q8 الجديدة العديد من التجهيزات القياسية المتطورة أبرزها نظام التعليق المتوائم وكشافات LED ومكيف الهواء الأوتوماتيكي ونظام الملاحة، بالإضافة إلى نظام MMI touch التفاعلي، مع شاشات قياس 10.1 بوصة لكل مقعد خلفي وشاشة وسطية قياس 8.6 بوصة للتحكم بدرجة الحرارة.

يشار إلى أن أودي Q8 موديل 2019 تباع في الأسواق الأمريكية بأسعار تبدأ من 67.400 دولار (مليون و112 ألف جنيه مصري) تقريبًا، فيم يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 76.550 دولار (مليون و265 ألف جنيه مصري).