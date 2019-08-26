تويوتا تخطط لوقف "لاندكروزر" في السوق الأمريكي في 2022

تسعى دومًا شركات السيارات لتحقيق أعلى مبيعات وبالتي أكثر ربحية، وفي العام الماضي صرح رئيس تويوتا في الولايات المتحدة بأنهم يدرسون بقوة الفئات التي ينافسون فيها، وذلك من أجل التركيز على الفئات الأكثر ربحية.

بناء على ذلك، توقع العديد من المختصين توقف إنتاج بعض سيارات تويوتا في أمريكا وهي الأقل مبيعًا، وهنا يأتي أبرز المرشحين تويوتا لاندكروزر، و تحدثت Motor Trend عن مصادر أن لاند كروزر ستتوقف في أمريكا بعد 2022، ولكن يبقى الأمر غير مؤكد.

تأتي هذه التوقعات في سياق تباطؤ مبيعات لاندكروزر حيث باعت الشركة 3,235 سيارة فقط العام الماضي، و 1,877 سيارة منذ بداية العام 2019، وهي أرقام متدنية، ويُرجع البعض ذلك لسعر لاندكروزر الذي يبدأ من 85,165 دولار أي ما يعادل319,000 ريال.