عضو الانتقالي الصادر يكشف لـ "اليمن العربي" حقائق حول شبوة وعن الوحدة والإمارات

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور سالم الصادر العقيلي ان ما حدث في شبوة هو انتصار وهمي لأعدائها، داعياً إياهم إلى عدم الاسراف في الاحتفال بذلك النصر الوهمي.

وأكد الصادر في تصريحات لـ "اليمن العربي" ان المواجهة كادت ان تكون بين الجنوبيون والسعودية وهو مايحاول العقلاء تلافيه حتى لاينتصر الشياطين؛ وأضاف: فلا تسرفوا في الانتصار الوهمي يانصار الشياطين.

وأشار إلى ان هناك مثقفين كان يعتقد انهم كبار مشير إلى ان بعضهم محسوب على ثورة فبراير يتحدثون عن الجنوب وقضيته باسفاف وسوقية شانهم شان المتحزب الوضيع.

ووجه رسالة إلى أولئك قائلاً: هنا شعب ظلم حتى وان اختلفتوا في كيف يجب ان تسير الامور فلا يجب ان تنزلقوا في خطاب الفاسدين وقوى الفيد باسم الوحدة واقتدوا بالاديب عبدالله البردوني رحمة الله عليه وموقفه عن الوحدة عام ٩٤ .. الثورة هي اخلاق حتى لانكتشف انكم مجرد ثورجيون.

وعن الامارات قال الصادر ان دولة الإمارات العربية كانت الحليف العربي الوحيد للجنوب بينما الخصوم حلفاء العجم من ترك وفرس.

وسخر ممن يتهمون الامارات بمحاولة السيطرة على الموانئ اليمنية قائلاً: يجيك واحد كاهن يقرا الطالع الامارات تريد الموانئ!! تمام يا مشعوذ المستقبل في علم الغيب خلنا في الحاضر وفي موازرتها العروبية.

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وحول الوحدة قال عضو المجلس الانتقالي الدكتور سالم الصادر ان الوحدة تحققت باتفاقية سلميهة بين دولتين من اجل تحقيق طموح شعبين في الرخاء والسلام لكنها فشلت فشلت.

وأوضح ان الوحدة من اجل السلام وليس حرب تلو حرب وغزوة تلو غزوة، مؤكدان الوحدة لو كانت ضاربة في التاريخ حققتها دولة انت الوارث لها لما لمناك على هذه الاستماتة لكن التاريخ يقول في معظمه ان هناك الف عام من تاريخ الدولة الزيدية بإمامها المتوارث في الشمال ولم يوجد لك اي نضال في تحقيق وحدة تاريخية.

وذكر انه نتيجة لحسن النية في اتفاق الوحدة السلمي انقلبت بمكر والآن تتحدث عن الوحدة كما لو كانت احد مكاسبك التاريخية ونضالاتك الوطنية بينما الامر ليس كذلك مكر وخداع ووضاعة اخلاقيه لاعلاقه لها بالسياسة.

وأضاف الدكتور الصادر: من يسمع هؤلا الذين يتحدثون عن رفضهم الوحدة بالقوة يعتقد انهم قوة دولية.. طيب هم كانوا ولازالوا يفرضونها من عام ٩٤ بالقوة لم نرى لك وجود؛ وعندما ارادوا اهل الارض بارادة ان يحكموا ارضهم أتيت فازع رافع شعار لا انفصال بالقوة تشاركهم تسلطهم.

ورد على من يقول هم جنوبيون الذي في الجنوب قائلاً: صحيح بأرادة احزاب المركز موظفون فقط شانهم شان ابن حبتور.

وختم حديثه قائلاً: الجنوبيون يبحثون عن وطنهم لاقامة دولة.. لديهم مشروع دولة.. وهناك من يتحدث ان المشكلة تكمن في صراع على الثروة النفطية.. ليست لدينا مشكلة في النفط لو كان ذلك السبب بامكان ان يتم الشراكة فيه عبر اتفاقات دوليه تكون منصفة للشمال والجنوب.. لكن عقلية الفيد والغنيمة المتجذرة فيهم هي من اسقطت الدولة والجمهورية وانقلبت على الوحدة، والثروة هي اي كنز ريعي لا تؤمن بالانسان ولا تقدر انه اعظم ثروة.