شاهد.. صورة واضحة لنجل كيم كارداشيان الأخير

نشرت الفنانة كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسميى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع طفله الصغير. وعلقت كيم، على الصورة قائلة: "رجلى الصغير هو أحلى من أي وقت مضى! إنه بصراحة أفضل طفل. ينام طوال الليل وحتى الآن أكثر هدوءا لي. كيف حالفني الحظ".



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