الاتحاد الأوروبي: على لندن تسديد فاتورة بريكست ولو في غياب الاتفاق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن على بريطانيا دفع 43 مليار يورو، في إطار الوفاء بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، حتى في غياب أي اتفاق على بريكست.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا، في المؤتمر الصحافي اليومي: "يجب احترام كل التعهدات التي قطعتها الدول الأعضاء الـ28. وهذا ينطبق على سيناريو بريكست دون اتفاق، وسيتعين على بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التي قطعتها أثناء انضمامها للاتحاد الأوروبي".

وأضافت "تسديد الحسابات اساسي لبدء علاقة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراراً أنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد دون اتفاق، فإنها لن تضطر لتسديد 39 مليار جنيه (43 مليار يورو)، في إطار احترام تعهداتها مع الاتحاد عند تطبيق بريكست.

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وقال الأحد لقناة "اي تي في" البريطانية، إنه في هذه الحال لن تكون هذه الأموال "مستحقة".

وحسب جونسون، سيخصص هذا المبلغ للمساهمة في معالجة التداعيات المرتبطة بالخروج دون اتفاق. كانت قد تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، 26 اغسطس 2019، بدفع 20 مليار يورو (18 مليار جنيه إسترليني) على الأقل للاتحاد الأوروبي كفاتورة خروج من التكتل، وفق ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين.وأبلغ مستشار ماي لشؤون الاتحاد الأوروبي أوليفر روبينز نظراء له في دول أوربية عدة بالعرض بدفع 20 مليار يورو (18 مليار جنيه إسترليني) على الأقل للاتحاد الأوروبي كفاتورة خروج من التكتل، وفق ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين.وأبلغ مستشار ماي لشؤون الاتحاد الأوروبي أوليفر روبينز نظراء له في دول أوربية عدة بالعرض

وبلغت مساهمة بريطانيا الصافية في الاتحاد عن عام 2015، وهو العام الأخير الذي تتوافر أرقامه، حوالى 10.75 مليار يورو، بحسب وثائق المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.ولهذا قد يشير رقم العشرين مليار إلى مدفوعات لوفاء بريطانيا بالتزامها بميزانية السبعة أعوام للاتحاد التي تمتد حتى 2020، ويمكن ان تدفع خلال فترة خروج انتقالية من التكتل.