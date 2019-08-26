انهيار ثالث كوبرى فى تركيا بسبب السيول بمقاطعة تارما

انهار اليوم الاثنين، كوبري كان قد تم إنشاؤه حديثا فى مقاطعة تارما Terme التابعة لمدينة سامسون Samsun التركية، مما اسفر عن إصابة شخصين إثر الحادث وسقوط سيارة فى الحفرة التى خلفها الانهيار.

ووفقا لصحيفة "ديلى صباح" التركية اليومية، أنه أثناء معالجة الإصابات الناجمة عن السيول التى تعرضت لها المقاطعة يومى الجمعة والسبت الماضيين، حدث انهيارا لنقطة تلاقى الكوبرى مع الأرض ويعد ذلك الكوبرى هو الثالث والذى تم انشاؤه حديثا بعد انهيار اثنين من الكبارى من قبل فى نفس المقاطعة بسبب السيول.