مكافحة التهريب تضبط بضائع محظورة وسلعاً استراتيجية

تمكن قطاع مكافحة التهريب بولاية كسلا، من ضبط (7) عربات بوكس تحمل على متنها (1920) جالون بنزين كما ضبط (4) عربات (بوكس) تحمل (120) إطارا بجانب (56) جالون زيوت محركات، اضافة إلى (30) كرتونة صابون غسيل جامبو و(50) جوال دقيق و(30) جوال سكر، كانت في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار.

وعلى صعيد ذي صلة تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من إحباط محاولة تهريب عربة بوكس تحمل (49) كرتونه كريمات ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات.

وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) تأتي الضبطية في إطار العمل الروتيني والأطواف الراتبة التي تسيرها الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك في المركز والولايات.