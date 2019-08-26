تمكن قطاع مكافحة التهريب بولاية كسلا، من ضبط (7) عربات بوكس تحمل على متنها (1920) جالون بنزين كما ضبط (4) عربات (بوكس) تحمل (120) إطارا بجانب (56) جالون زيوت محركات، اضافة إلى (30) كرتونة صابون غسيل جامبو و(50) جوال دقيق و(30) جوال سكر، كانت في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار.
وعلى صعيد ذي صلة تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من إحباط محاولة تهريب عربة بوكس تحمل (49) كرتونه كريمات ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات.
وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) تأتي الضبطية في إطار العمل الروتيني والأطواف الراتبة التي تسيرها الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك في المركز والولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة التهريب تضبط بضائع محظورة وسلعاً استراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.