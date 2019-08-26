فرنسا تدعو السودان للتقيّد بالجدول الزمني الخاص بالعملية الانتقالية

أعلن المركز الإعلامي لسفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم، اشادة فرنسا بتعيين الأعضاء الأحد عشر في المجلس السيادي وبتنصيب رئيس الوزراء السوداني الجديد السيد عبد الله حمدوك.

وأضاف المركز ان هذه المرحلة تعد خير دليل على حكمة الشعب السوداني وعلى توقه إلى تحقيق الحرية والسلام والعدالة في البلاد.

من جانبها تدعو فرنسا السلطات السودانية الجديدة إلى التقيّد بالجدول الزمني الخاص بالعملية الانتقالية وإلى تشكيل حكومة في المهل المحددة لكي تُكِبَّ على تسوية المشكلات التي ما تزال تعترض سبيل السودانيين.

كما تحثّ جميع الأطراف السودانية ومختلف الجماعات المتمردة على الشروع في إبرام اتفاق سلام على وجه السرعة.

كما تدعو شركاء السودان الخارجيين إلى مواكبة السودان في سعيه إلى مواصلة العملية الانتقالية عن طريق تزويده بالدعم السياسي والاقتصادي، وفي هذا الصدد تُعرب فرنسا مجددًا عن استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات السودانية