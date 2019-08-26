نتنياهو يدعو المجلس الوزاري المصغر لمناقشة الوضع في الجبهة الشمالية

دعا اليوم الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" لمناقشة الوضع في الجبهة الشمالية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع سيناقش الأوضاع المتوترة في الجنوب على حدود غزة، وفي الشمال على الحدود السورية اللبنانية، والخيارات "الإسرائيلية" المتاحة لمواجهة هذه الأوضاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الليلة الماضية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين من أصل 3 أطلقت من غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إسرائيل قبل يومين أنها نفذت ضربات جديدة على سوريا قالت إنها استهدفت "قوات إيرانية وميليشيات شيعية كانت تستعد لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة" على إسرائيل.