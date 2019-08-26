منافس الهلال الوصل يخسر بسداسية نظيفة من الظفرة

الخليج 365 : خسر منافس الهلال الوصل الاماراتي وديا بنصف دستة اهداف من الظفرة قبل وصوله الخرطوم لمواجهة الهلال في بطولة العرب ويجدر ذكره ان الاماراتي كان قد كسب لقاء الذهاب ضد الهلال بهدفين.

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