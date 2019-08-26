جمال سالم يكشف عن سرّ سعادته بعد تخطي ريون سبورت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعرب لاعب الهلال جمال سالم عن سعادته بالمشاركة بعد غيبة مع فريقه في المباريات التنافسية، لافتًا إلى أنّ ظروف حالت دون تواجده مؤخرًا لارتباطه مع منتخب بلاده.
ولم يشارك سالم مع الهلال في بداية الموسم لتواجده مع منتخب أوغندا خلال بطولة أمم أفريقيا.
وقال جمال سالم في تصريحاتٍ صحفية إنّ يشعر بسعادة كبيرة بعد ظهوره مع الفريق.
وأضاف” دون شك هذا شعور طيّب أنّ أعود للمشاركة ونشكر الرب على التأهل لدور الـ32″ بدوري أبطال أفريقيا”.
و”الأحد”، تخطي الهلال عقبة ريون سبورت الرواندي بعد تعادله سلبيًا مستفيدًا من التعادل بهدفٍ لكل ذهابًا
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