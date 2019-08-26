عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

أحداث بورتسودان تطيح بالوالي ومدير المخابرات

شهود اتهام يحضرون مفاجآت لجلسة محاكمة البشير القادمة

التحقيق مع المجموعة الثانية من قادة النظام السابق في بلاغات الأراضي

أخبار اليوم

السيادي يقيل والي البحر الأحمر ومدير الجهاز ودعوة لمحاسبة حكومات الشرق .

عرض عسكري لحركة تحرير السودات بوادي هور ومناوي ينتقد الاتفاق حول الحكومة الانتقالية .

وزارة التربية : لا اتجاه لتجميد العام الدراسي .

قوى الحرية والتغيير تدعو الحكومة لإعلان السودان منطقة كوارث بسبب السيول .

الصحة تطلق تحذيرات من توالي ارتفاع فيضان النيل وتوكد الحاجة الماسة للغذاء والكساء والدواء والمأوى .

الجريدة

فساد جديد بشركة الصمغ العربي

قوى التغيير تسلّم حمدوك ترشيحات الجهاز التنفيذي اليوم

إقالة والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن

الشرطة تؤكّد مقتل”16″ شخصًا في أحداث بورتسودان

مناوي: ثورة ديسمبر تعرّضت لـ”قرصنة”

حزب الأمة يدعو لإعمال القوانين لحماية الاقتصاد

غرفة المستوردين تحمّل”الآلية” مسؤولية دمار الاقتصاد

الوطن

“السيادي” يقيل والي البحر الأحمر ومدير الأمن

مفوضية العدالة تدعو لمحاكمة “المهدي” وتسليم “البشير” للجنائية

الخرطوم: توجيهات بإزالة المساكن العشوائية بمجاري السيول

قوى “التغيير” تعقد إجتماعاً لحسم مرشحي وزراء الحكومة الإنتقالية

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الانتباهة

“الانتباهة” تنشر أخطر تفاصيل أحداث بورتسودان

قتال المدينة يطيح الوالي ومدير المخابرات بالولاية

وزير الخارجية الألماني في الخرطوم الأسبوع المقبل

تأجيل اجتماع ترشيحات الوزراء

معلمون ومزارعون يحتلون مبنى حكومة القضارف

“التغيير” تدعو لإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية

مناوي: ثورة ديسمبر تعرضت لـ”قرصنة”

السوداني

تسليم أعضاء”السيادي” عربات ماركة”إنفينيتي”

“قوى الحرية” تفرض سرية على اجتماع اليوم لإجازة مرشحي الوزارات

أحداث بورتسودان تطيح بوالي البحر الأحمر ومدير المخابرات بالولاية

الخرطوم: صرف مرتب أغسطس للعاملين نقدًا اليوم

تشاد تغلق حدودها مع السودان وتبقي على منفذين

التيار

أحداث بورتسودان تطيح بوالي البحر الأحمر

غرفة المستوردين تطالب بمحاسبة مسؤولين اقتصاديين بالنظام البائد

مناوي يقيم عرضًا عسكريًا ويقول” ثورة ديسمبر تعرّضت لـ”قرصنة”

التيار تكشف عن أبرز المرشحين لمنصب والي البحر الأحمر