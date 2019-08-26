شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة إسبانية في البحر ووفاة الطيار (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن مقاتلة تابعة لها تحطمت، اليوم الاثنين، في البحر أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية، ما أودى بحياة طيارها.
ووفقاً لـ " أسوشيتد برس" أكدت الوزارة في بيان لها العثور على جثة في البحر يعتقد أنها لطيار المقاتلة المنكوبة من طراز C-101 محلية الصنع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي بيان سابق، ذكرت الوزارة أن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة، إلا أنه لم ينج عقب ارتطامه بالمياه.
ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.
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