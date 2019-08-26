ترامب: إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن دولة إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم ، ويمكن أن تكون أمة عظيمة ولكن بدون أسلحة نووية. وأضاف، دونالد ترامب، من خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش قمة "G7"، أنه لو كان هناك ظروف ملائمة ممكن أن ألتقى الرئيس الإيرانى روحانى، ولكن فى نفس الوقت لابد أن يكونوا فاعلين فى البعد عن الأسلحة النووية.

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