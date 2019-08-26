المغتربون يتفائلون بحكومة حمدوك

حيث وصفها بالبسيطة والمتواضعة جداً منوها بان البلاد فيها من الامكانيات الكاملة التي تحتاج الخبرة من المغتربين في دول المهجر لكي يستفيدو من خيرات بلادهم وتستفيد البلاد من مدخراتهم في العهد الجديد.
وأكد ان دور المجلس ينحصر في الشرح الواضح للمغترب عن مايمكن الاستفادة منه بجانب توفر الثقة بين المهاجر والنظام البائد، وتابع نتطلع ان يكون هنالك انسجام وتبادل بين الوضع الجديد والمغترب،ودعا ممثل المجلس السيادي وضع محفزات للمغتربين،خاصة في ظل فجوة بين السعرين الرسمي والموازي،سواء كانت اراضي أو عربات أو تسهيلات.
ومن جانبه كشف رئيس المجلس الأعلي للجاليات السودانية بالخارج أحمد البحاري عن تحديات جمة تواجه المغتربين،أهمها عدم التواصل بين الجاليات بالخارج بجانب عدم وجود خطة متفق عليها لتحقيق أهداف المغتربين،فضلاً عن السياسات المتعبة في عهد البائد وقال البحاري إن (90%) من ميزانية المجلس تم من جيوب الاعضاء، وأكد انهم على ثقة في رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلات الجاليات السودانية بالخارح وتابع: حمدوك شخصية اقتصادية ومغترب لعدة سنوات وملم بكل مشكلات المغتربين وزاد المطلوب منها الجلوس في الكراسي فقط، لافتا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للمجلس ياتي متزامناً مع التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.
و نوه عاطف عثمان المكي الرئيس المناوب للجنة المنظمة للمجلس ورئيس للجالية السودانية في فرنسا أن اللجنة تسير بسلاسةو شفافية وان المغتربين بالخارج يساعدون في نشر الثقافة وتمنى ان يواكب هذا التغيير بدول المهجر لرفع اسم السودان عاليا وعدم اقصاء اي سواني بالخارج واضاف ان السودان يسع الجميع و ان الدور الاساسي لرؤساء الجاليات هوتنشيط الاقتصاد و حل كل القضايا السودانية بالخارج واهمها التوافق مابين الداخل والخارج كماذكران رؤيتهم الاستراتيجية هي بذل كل الجهودالسودانية وعدم حصحصتها في المرحلة القادمة.
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