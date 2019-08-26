الحشد الشعبي العراقي يتصدى لطائرة مسيرة بمحافظة نينوى

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، عن تصديه لطائرة مسيرة جديدة حلقت فوق أحد مقراته بمحافظة نينوى، وذلك بعد ساعات من إعلانه استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية لقواته بمحافظة الأنبار.

وقال بيان للحشد: "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراته".

وتابع: "بعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية، وليس لقيادة العمليات المشتركة، علم بتحليقها، تم التعامل معها فورا بسلاح مقاومة الطائرات ".