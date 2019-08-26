أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، عن تصديه لطائرة مسيرة جديدة حلقت فوق أحد مقراته بمحافظة نينوى، وذلك بعد ساعات من إعلانه استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية لقواته بمحافظة الأنبار.
وقال بيان للحشد: "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراته".
وتابع: "بعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية، وليس لقيادة العمليات المشتركة، علم بتحليقها، تم التعامل معها فورا بسلاح مقاومة الطائرات ".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي العراقي يتصدى لطائرة مسيرة بمحافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.