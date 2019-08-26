عاجل.. اصطدام بين طائرتين سعودية وإثيوبية على مدرج بجدة

كشفت صحيفة سعودية عن حدوث اصطدام بين طائرتين سعودية وأخرى إثيوبية، على مدرج أحد المطارات السعودية، أمس الأحد. وقالت صحيقة "عاجل"، اليوم الإثنين، أنها علمت من مصادر مطلعة بوقوع حادث اصطدام بين جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وذكرت الصحيفة، أنَّ جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية- رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، اصطدم بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.

وأوضحت أنَّ الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.