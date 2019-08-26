مشيرا إلى أنه ليس أمام بكين سوى التوصل لاتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بياريتس، على هامش قمة مجموعة السبع: "الصين خسرت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة وهي تريد التوصل لاتفاق معنا بأقرب وقت".
وأضاف "أعتقد بأن الرئيس الصيني ذكي جدا، ويعرف بأنه لا يمكنه أن يخسر 3 ملايين فرصة عمل خلال فترة قصيرة، ولهذا السبب أعتقد بأنه يريد التوصل لاتفاق، فلا خيار أمام الصينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الصين تضررت كثيرا ولا خيار لديها سوى التوصل لاتفاق معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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