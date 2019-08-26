ترامب يُشيد باجتماعه مع السيسي ويصفه بـ"العظيم"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، بأنه كان عظيما.
ونشر الرئيس ترامب تغريدة على "تويتر"، أرفقها بصور عن اللقاء، قال فيها "اجتماع عظيم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس".
ووفقاً لـ "سبوتنيك" انطلقت في بلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.
وناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.
وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان.
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