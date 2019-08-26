وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه على إيران أن تتحلى بمسئوليتها وتلتزم بالأمن في منطقة الخليج.
وأكد "ماكرون"، أن الوضع الاقتصادي غير مستقر ونسعى لإيجاد حلول على المستوى الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماكرون": "روحاني" أبدى استعداده للقاء "ترامب" في محاولة لإيجاد صيغة للاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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